FIRENZE – Le conseguenze potevano essere ben peggiori. Un tassista è stato aggredito a Firenze ieri notte da tre stranieri alle Cascine.

Uno si è avvicinato con la scusa di un’informazione e altri due si sono avvicinati con il coltello . L’uomo è partito a tutto velocità, ma con uno degli aggressori aggrappato al finestrino, ha finito per schiantarsi contro un albero. L’intervento di un collega ha messo in fuga il gruppetto. L’obiettivo era il portafogli. La vittima ha riportato cinque giorni di prognosi. Il caso è diventato subito tema politico, con la città impegnata in campagna elettorale.

Un centinaio di tassisti si è riunito nel pomeriggio in piazza della Signoria, in concomitanza con i colloqui avvenuti tra una delegazione di rappresentanti, il Comune di Firenze e la prefettura. “Siamo qui per far sentire la nostra presenza”, hanno affermato i manifestanti.