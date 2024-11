FIRENZE – Una schiarita sul futuro di Telco Soluzioni Digitali. A certificarlo l’incontro che si è tenuto in Regione e che ha visto la partecipazione di azienda, istituzioni e sindacati.

“Ci rivedremo il prossimo 3 dicembre e l’azienda si è impegnata per quell’occasione a presentare il piano industriale, dando una serie di rassicurazioni a tutela del trattamento economico delle lavoratrici e lavoratori”, hanno affermato il consigliere del presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani e l’assessora al lavoro Alessandra Nardini, che stamani hanno condotto il confronto assieme ai tecnici dell’Unità di crisi regionale.

Il tavolo era stato convocato dalla Regione dopo la mobilitazione nelle settimane scorse di addette e addetti (circa 400 in tutto) dei cinque siti toscani, preoccupati dai ritardi nei pagamenti degli stipendi e dall’operatività dell’impresa sui cantieri. Telco Soluzioni Digitali (ex Tim Soluzioni Digitali) è una società del settore Tlc che lavora in appalto per FiberCop (ex Tim). Ha sedi a Campi Bisenzio, Arezzo, Vicopisano, Grosseto e Colle Val d’Elsa. Dopo la cessione a TelNet, l’azienda si è ritrovata trova a fronteggiare alcune criticità dovute a problemi economici che hanno generato incertezze sulla corresponsione delle retribuzioni e limitato la capacità lavorativa dei cantieri.

