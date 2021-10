FIRENZE – Parte ‘Ti racconto Firenze’, 30 visite guidate gratuite alla scoperta di luoghi e itinerari meno battuti dal turismo di massa ma ugualmente ricchi di storia: l’iniziativa, presentata oggi a Palazzo Vecchio, si svolge dal 16 ottobre al 18 dicembre.

Dai giardini nascosti d’Oltrarno alla Firenze di Vasco Pratolini o dei musicisti di epoche varie da Gianni Schicchi a Piero Pelù; dai villini Liberty fuori le mura al cimitero delle Porte Sante, vera ‘Spoon River’ fiorentina passando per lo storico stadio Artemio Franchi, i borghi di Quaracchi e Brozzi o i murales dell’Isolotto: tante le mete tutte da scoprire con la guida dei professionisti di Confguide, che ne sveleranno storia e aneddoti. ‘Ti racconto Firenze’ nasce da un’idea della Confcommercio fiorentina con il contributo del Comune di Firenze e la promozione di Feel Florence: il numero di posti per le passeggiate (di 90 minuti) è limitato, per cui è necessario prenotare.

«Ancora un progetto per andare alla scoperta di una Firenze autentica e insolita – ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -, vista attraverso gli occhi esperti delle guide turistiche della Confcommercio fiorentina. Un viaggio rivolto in particolare agli operatori del commercio per accrescere la consapevolezza del patrimonio che abbiamo e far sì che diventino proprio loro i primi testimoni della Firenze insolita verso i visitatori. Un’iniziativa sostenuta attraverso il bando dell’assessorato al Turismo e inserita sul portale Feel Florence, sempre più ricco di offerte all’insegna di un approccio sostenibile al turismo in città, nel rispetto del territorio e dei residenti».

Come dichiarato dal presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano queste visite «daranno voce e volto anche a luoghi lontani dal turismo di massa, ma pieni di vitalità».

«La nostra sfida – ha osservato il presidente nazionale di Confguide-Confcommercio Paola Migliosi – è trovare idee stimolanti che coinvolgano le persone e le aiutino a respirare la vera atmosfera della nostra città. Questo è il turismo che ci piace, quello che unisce il viaggio al gusto della scoperta e dell’incontro».