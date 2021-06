Cinque eventi clou

Quest’anno la kermesse, giunta alla sua nona edizione, avrà come filo rosso la campagna di promozione ‘Toscana Rinascimento senza fine’. Cinque gli eventi clou in programma nel weekend Arcobaleno. Si inizia 18 giugno, dalle 19, con un appuntamento nel cuore del centro storico fiorentino dedicato a Dante, a 700 anni dalla morte del sommo poeta. La kermesse inizierà infatti da Palazzo della Lana, sede della Società Dantesca con un evento all’insegna della cultura e del gusto, con le prelibatezze realizzate da ristoratori, chef e sommelier del circuito di Vetrina Toscana. Il 19 giugno, alle 21, la festa si sposta in piazza Duomo a San Gimignano (Siena), con un concerto per coro e orchestra con musiche di Puccini e Mascagni. Il giorno successivo doppio appuntamento a Carrara (Massa Carrara) e Porto Santo Stefano (Grosseto). Al Museo Carmi di Villa Fabbricotti a Carrara sono in programma visite guidate alla mostra ‘Goya, Boucher, Ricci, Batoni e i maestri del ‘700 nelle città del Cybei’. A Porto Santo Stefano appuntamento con un passeggiata nel tempo fino alla fortezza spagnola, e a seguire un momento legato al food a chilometro ridotto. Il 21 giugno gran finale a Pisa con visita esclusiva al camposanto monumentale di piazza dei Miracoli e a seguire aperitivo con vista sulla Torre pendente al ‘3.9 Tower Panoramic Cafè’.

Leggi Toscana, Rinascimento senza fine, al via la campagna turistica per il mercato italiano e estero