FIRENZE – Ci sarà anche la Toscana alla prossima Mostra internazionale del cinema di Venezia. Arezzo, Pisa, Siena, Carrara, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Massa, sono le località scelte da produzioni e registi, nazionali e internazionali, per girare alcune scene o intere pellicole.

Un risultato importante che conferma come la nostra regione sia terra amata dal cinema e da registi come il premio Oscar Alfonso Cuaron o Gianni Amelio.

Dal 28 agosto al 7 settembre saranno, infatti, otto le pellicole in concorso, fuori concorso, oppure ospitate nella sezione “Orizzonti” e sezione “Extra”, a rappresentare la regione. Lo ha annunciato Toscana Film commission che collabora con le produzioni cinematografiche.

In concorso ci sarà “Campo di battaglia”, il film di Gianni Amelio, prodotto da Kavac Film con Rai Cinema e girato nel maggio scorso per una giornata ad Arezzo, alla stazione ferroviaria di Pescaiola. Protagonisti del cast Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini.

Sempre in concorso “The Brutalist” scritto e diretto da Brady Corbet e girato per alcuni giorni a Carrara nell’aprile 2023. Il set ha interessato il centro storico della città, Corso Rosselli, Drogheria Riacci e la Cava Corsi a Colonnata. Nel cast Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones.

Nella sezione “Orizzonti”, il film “Diciannove”, opera prima di Giovanni Tortorici prodotto dalla società Frenesy Film di Luca Guadagnino. Le riprese sono state realizzate a Siena per 4 settimane tra maggio e giugno 2023, in collaborazione con Toscana Film Commission e Comune di Siena. Il set ha interessato il centro storico e alcuni luoghi simbolo, come piazza del Campo e la Torre del Mangia, piazza del Duomo, piazza Salimbeni, Fontebranda, il Museo Civico, il Complesso museale del Santa Maria della Scala, l’Accademia Chigiana, l’Università di Siena, il Consorzio Agrario. Il film, autobiografico, racconta la storia di un diciannovenne di Palermo che lascia Londra, dove studia economia, per trasferirsi a Siena ed iniziare la facoltà di lettere. Il viaggio introspettivo tra i ricordi del protagonista mostra la sua maturazione mentre è alla ricerca del proprio posto del mondo.

Nella sezione “Fuori concorso”, la serie “Disclaimer” del regista messicano, premio Oscar, Alfonso Cuaron. Un thriller psicologico interpretato da Cate Blanchett e Kevin Kline. La serie, composta da sette episodi, è stata girata per quattro settimane, tra settembre e ottobre 2022, in Versilia, in particolare Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta, oltre che a Pisa e Massa Carrara.

Inoltre, nella sezione “Orizzonti Extra” c’è “Vittoria”, secondo film diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman e prodotto da Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà, Nanni Moretti e Rai Cinema. Nella sezione Fuori concorso – Fiction troviamo invece il cortometraggio “Allegorie citadine” di Alice Rohrwacher e JR.

Alla “SIC – Settimana internazionale della critica”, nel concorso – cortometraggi, “Things that my best friend lost” di Marta Innocenti.

Alle “Giornate degli autori”, il film fuori concorso “Coppia aperta quasi spalancata” diretto da Federica Di Giacomo interpretato e prodotto da Chiara Francini.

Intanto le produzioni continuano a lavorare in Toscana. In questi giorni si svolgerà a Viareggio il casting per ragazzi e ragazze per un’importante serie tv. La società Stand by me sta cercando minori tra i 13 e i 17 anni, mentre le riprese sono previste a novembre. In particolare vengono cercate

• ragazze e ragazzi con accento toscano o dizione pulita, 13/17 anni;

• gemelli maschi omozigoti o eterozigoti, anch’essi con accento toscano o dizione pulita, 13/17 anni;

• ragazze con accento laziale o dizione pulita, 13/17 anni.

Gli incontri si terranno giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 agosto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso villa Argentina, via Amerigo Vespucci, 44 (angolo via Antonio Fratti) a Viareggio (LINK per maggiori informazioni).