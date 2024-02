FIRENZE – “La Regione Toscana sta predisponendo una legge che nei prossimi giorni sarà in Giunta per poi passare in Consiglio regionale. E’ una legge sul turismo che dà molto potere e molto valore alle ‘comunità di ambito’, gli organi con i quali cerchiamo di seguire le politiche di promozione turistica. Le comunità di ambito sono 28, e vanno oltre la suddivisione in dieci province”.

A dirlo il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in occasione di Tourisma, il salone archeologia e turismo culturale, organizzato al Palazzo dei Congressi di Firenze fino al 25 febbraio, dalla rivista Archeologia Viva.

“Nella legge metteremo l’obbligo di un capitolo di spesa che dia ogni anno agli ambiti un giusto finanziamento, e faremo crescere l’identità di aree anziché di province” ha concluso Giani.