FIRENZE – Finalmente ci siamo. A Firenze è tutto pronto per la partenza, storica, del Tour de France. Per la prima volta la Grande Boucle, sabato 29 giugno, partirà dall’Italia.

“Sono molto contento di questa prima grande partenza. Come sapete non era mai successo prima nella storia del Tour de France”, e “ho visto che la pioggia degli ultimi giorni è alle spalle e che avremo un bel sole, il bel sole di Firenze, che si adatta molto bene alla Grand Départ” ha detto Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France, ospite del salone Becycle di Pitti Immagine a Firenze. Sabato il tour partirà dal capoluogo toscano per fare tappa prima in Emilia Romagna e poi in Piemonte. Sarà, quella del 2024, un’edizione particolare per il Tour che dopo molti anni non si concluderà a Parigi ma a Nizza.

L’evento prenderà il via già giovedì 27 giugno, con la presentazione delle squadre direttamente dal palco allestito al Piazzale Michelangelo. Rappresenta un vero “evento nell’evento” che oltre al Piazzale coinvolgerà altri luoghi della città. In Piazza Santa Croce verrà invece allestito un Fan Park per i tifosi e gli appassionati. Sarà aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito, con stand promozionali e pubblicitari.

Sabato 29 giugno è il giorno della partenza della prima tappa del Tour de France, che da Firenze porterà i ciclisti a Rimini dopo 206 km. Il gruppo partirà dal Villaggio alle Cascine (all’incirca alle ore 12) in modalità non competitiva e raggiungerà piazza Signoria, dove si fermerà per uno start istituzionale alla presenza delle autorità.

Il percorso cittadino proseguirà, ancora a cronometro spento, sfilando sotto i monumenti più famosi per poi dirigersi verso piazzale Michelangelo e da qui continuare verso la zona di Gavinana, dove il Tour renderà omaggio a Gino Bartali. La corsa competitiva inizierà appena fuori dai confini cittadini, nel territorio di Bagno a Ripoli, dove sarà dato lo start ufficiale. Dopo lo start ufficiale, la carovana attraverserà i territori di sei comuni della Città Metropolitana: Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, San Godenzo.

Le modifiche alla viabilità

Area Fan Zone: Piazza Santa Croce dalle ore 24 di luneì 24 giugni alle ore 24 di domenica 30 giugno divieto di sosta e di transito.

Area Palco: Piazzale Michelangelo dalle ore 6 di martedì 25 giugno alle ore 24 di sabato 29 giugno divieto di sosta e di transito

Presentazione squadre 27 giugno: dalle ore 14 alle ore 20:30 divieto di sosta e di transito sull’intero percorso di presentazione+itinerario collegato dei viali tra Piazza Ferrucci (esclusa) e Piazzale Galileo (escluso).

Cascine Stadium: dalle ore 24 di venerdì 28 giugno alle ore 24 di sabato 29 giugno divieto di sosta e di transito.

Partenza corsa 29 giugno: dalle ore 9 alle ore 14 divieto di sosta e di transito sull’intero percorso più itinerari collegati.

