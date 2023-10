PARIGI – Tour de France ci siamo. Presentata oggi a Parigi l’edizione n° 111 della Grande Boucle che per la prima volta nella sua storia prenderà il via dall’Italia.

Le due novità principali erano già note: la Grande Partenza dall’Italia – Firenze, a 100 anni dalla vittoria di Ottavio Bottecchia – per la prima volta nella storia, e la conclusione a Nizza. – mai si era conclusa al di fuori dell’area di Parigi.

Tre tappe e mezzo nel nostro Paese (e a San Marino): la prima, 206 km da Firenze a Rimini per attaccanti; la seconda, 200 km da Cesenatico a Bologna (anch’essa mossa); la terza, 229 km (la più lunga in assoluto), per velocisti da Piacenza a Torino. E poi la partenza da Pinerolo il quarto giorno.

Il Tour 2024 comincerà il 29 giugno e si concluderà il 21 luglio. Totale 3.492 km.