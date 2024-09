FIRENZE – Il 5 settembre il personale in servizio sulla Tramvia si ferma per 4 ore, dalle 18 alle 22. Lo sciopero è stato indetto a causa delle violente e reiterate aggressioni registrate in tutta la regione Toscana.

“Occorre mettere in atto le misure di sistema più volte indicate nei vari tavoli per la concreta garanzia di utenti e addetti: cabina guida chiusa e non accessibile dall’esterno – sistemi audio visivi di registrazione a bordo attivabili dall’autista – sistema attivazione emergenza e richiesta di intervento delle forze dell’ordine – forme di presidio e vigilanza attiva sulle linee più pericolose negli orari notturni e nei punti di cambio – previsione di protocolli specifici volti alla sicurezza progettati tra gestore del servizio, Enti Locali e Forze di Polizia”, hanno fatto sapere i sindacati Filt/Cgil – Fit/Cisl – Uil/Trasporti – Faisa/Cisal.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!