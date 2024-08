PISA – Ha preso il via nei giorni scorsi a Pisa una campagna di comunicazione dal titolo “Occhio alle truffe” per la prevenzione e il contrasto alle truffe agli anziani, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane.

La campagna indica anche i consigli utili per accorgersi in tempo se siamo di fronte a una possibile truffa e cosa fare per prevenirla e denunciarla alle forze dell’ordine. “Se ti senti minacciato o vittima di un reato, se hai dubbi o vuoi segnalare comportamenti sospetti, non perdere tempo: chiama subito al 112 o al 050 910811” è il messaggio centrale della campagna.

Poi vengono elencate sei consigli da seguire.

1 DIFFIDA DALLE APPARENZE I truffatori si presentano sempre con un aspetto amichevole per conquistare la tua fiducia!

2 ATTENZIONE ALLE DISTRAZIONI È così facile farsi distrarre: basta un niente, una spinta ‘casuale’, un oggetto che cade a terra o una battuta spiritosa. Fai attenzione!

3 NON APRIRE LA PORTA Non aprire il cancello, il portone e la porta di casa agli sconosciuti. Controlla dallo spioncino e ricorri alla catenella se proprio necessario aprire. Se sei in attesa di ricevere un pacco, fattelo lasciare davanti alla porta.

4 EVITA I CONTANTI Se vuoi acquistare non farlo mai in contanti: prediligi bancomat o carta di credito.

5 NON BASTA IL TESSERINO Se si presenta qualcuno in abiti civili e con un tesserino di riconoscimento chiama subito il 112!

6 NIENTE CONFIDENZE AL TELEFONO O SU INTERNET Attenzione alle telefonate non attese, alle richieste di appuntamento tramite telefono, ai messaggi inattesi e alle facili offerte. Attenzione all’utilizzo di internet: evita di condividere dati bancari o sensibili.

Alla presentazione della campagna erano presenti Gabriella Porcaro, assessore ai rapporti con il cittadino del Comune di Pisa, Laura Maria Motolese, viceprefetto vicario, Elio Cappellini, comandante della Polizia Municipale, Chiara De Luca, della cooperativa Gruppo Paim. Erano presenti anche i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

«Oggi lanciamo un appello avviando la campagna di prevenzione e contrasto alle truffe – ha detto l’assessore Gabriella Porcaro -. Per la terza volta il Comune ha deciso di partecipare a questa iniziativa sulla scorta dei dati allarmanti riferiti dal Ministero: sono ben 99mila le truffe che si consumano online in un anno, 25mila a discapito proprio degli anziani. Non a caso, questa campagna viene attivata nel periodo estivo, un momento in cui gli anziani restano soli più a lungo. La campagna informativa è stata chiamata proprio “Occhio alle truffe” e mira a diffondere consapevolezza sulle diverse tipologie di comportamenti, sempre più sofisticati, posti in essere dai malintenzionati. Vogliamo dimostrare che le istituzioni sono vicine alla cittadinanza e ci proponiamo di incoraggiare il senso civico della comunità stessa. L’obiettivo è aiutare le persone anziane ad adottare comportamenti responsabili e consapevoli ai fini della loro tutela, senza dover rinunciare alle relazioni sociali». «È importante realizzare una rete – continua l’assessore -: oltre ai manifesti, il Comune ha realizzato anche dei volantini informativi che verranno distribuiti nei luoghi di aggregazione. Il volantino descrive diverse tipologie di truffe tra le più ricorrenti, dando consigli e raccomandazioni e soprattutto riportando i numeri di telefono da contattare. Vogliamo che i cittadini segnalino tutti i casi sospetti chiamando il 112 o il centralino della Polizia Municipale, il numero 050 910811. Per arginare il fenomeno è importare denunciare i comportamenti sospetti e pericolosi, l’intento dell’amministrazione è infatti quello di dimostrare vicinanza ai cittadini perché le persone anziane non si sentano inibite dalla vergogna di essere state raggirate e perché si sentano protette e ascoltate. Il primo appuntamento è stato lo spettacolo organizzato con la compagnia “I Dicche”, recitato in vernacolo pisano, dove vengono rappresentate – tra il serio e il faceto – tutte le tipologie di truffa ricordate nella campagna. L’intento di questo spettacolo, che tornerà sul palco di Eliopoli il prossimo 31 agosto, è quello di alzare il livello di attenzione e rendere più riconoscibili tutte le truffe che oggi si consumano online e a domicilio, sempre più spesso a danno degli anziani».

Sui muri della città, infatti, sono affissi sette differenti manifesti; il ciclo di affissioni proseguirà anche nella seconda parte del mese di agosto. La campagna è ospitata anche all’interno degli autobus di linea urbana di Autolinee Toscane. Parallelamente, la campagna si svolge sui canali Social del Comune di Pisa (Facebook, Instagram, Twitter), compreso un video spot che sarà pubblicato sul canale YouTube. In ogni messaggio vengono indicati i numeri di telefono – 112 e 050 910811 (centralino della Polizia Municipale) – da chiamare in caso di necessità e per segnalare eventuali comportamenti sospetti.

Sono previsti anche incontri diretti con le fasce di popolazione più esposti ai rischi delle truffe. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 2 agosto a Marina di Pisa (circolo il Fortino, via della Sirenetta, 6, ore 18.30). In distribuzione anche un pieghevole con la descrizione delle regole da seguire in caso di eventuali truffe e i principali suggerimenti. Il prossimo sabato 31 agosto sul palco di Eliopoli a Calambrone si terrà poi lo spettacolo teatrale, in vernacolo, “Occhio alle truffe” a cura della compagnia teatrale I Dicche.