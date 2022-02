FIRENZE – “La democrazia e il dialogo devono prevalere, non le armi come invece sta accadendo in questi giorni” in Ucraina, “in cui la forza e l’aggressione tornano a essere padroni”.

Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Commissione europea, intervenendo ai lavori del forum dei sindaci del Mediterraneo in corso a Firenze.

Da Firenze oggi vogliamo lanciare un appello corale di pace, chiediamo alla Russia di fermare la guerra, di fermarla ora. Proprio stamani ho inviato una lettera ai sindaci di Mosca e Kiev per chiedere loro di accogliere questo nostro comune appello senza esitazioni perché le città non hanno eserciti, sono fatte per vivere di pace” aveva detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in apertura del Forum dei sindaci del Mediterraneo, in corso a Palazzo Vecchio.