POGGIBONSI – È stato inaugurato a Poggibonsi, nel parcheggio del Centro commerciale Unicoop Firenze, l’eco compattatore che potrà raccogliere le bottiglie in PET conferite dai consumatori.

Gli eco compattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari, avendo vantaggi per sé (nel caso del Centro commerciale di Poggibonsi 1 punto equivalente ad un centesimo per bottiglia conferita) ma soprattutto per l’ambiente.