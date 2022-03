SIENA – Un milione di euro di investimento e uno sguardo al risparmio e all’ambiente. All’ospedale ‘Le Scotte’ è stato presentato il nuovo cogeneratore, finanziato dalla Regione Toscana.

Tecnologia che permetterà di abbattere le emissioni di co2 di oltre il 40% ogni anno e di ottenere riduzioni in bolletta per 400 mila euro nell’arco dei 12 mesi. L’impianto coprirà il 26% del fabbisogno termico e il 20% di quello elettrico. “Il cogeneratore si inserisce nel piano di investimenti per 34 milioni approvato in giunta per il lotto ‘volano’ (nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’ospedale, ndr) e da finanziare con il Pnrr – ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani -. Adesso aspettiamo il parere del ministero”. Il governatore ha poi fatto il punto sull’emergenza Covid: “E’ sempre presente e l’allerta deve essere sempre massima. Se guardo ai dati di gennaio, il calo è molto forte, però rispetto a qualche giorno fa, oggi c’è stato un leggero rialzo”.

Giani ha quindi affrontato anche il tema delle nomine sui direttori generali dell’Asl Toscana nord e di quella sud est. Sia Maria Letizia Casani che Antonio D’Urso sono stati prorogati per due mesi. “Mi sono trovato molto bene con loro, ma il primo mandato è arrivato al termine – ha spiegato il presidente -. Ho bisogno di tempo per fare quello che mi dice la legge regionale. Quindi confrontarmi con i sindaci del territorio e ascoltare il parere della commissione Sanità”.

Al suo fianco Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese. Azienda che la classifica di Newsweek ha posizionato al 77° posto tra i 100 migliori ospedali italiani. “Queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Siamo l’azienda che ha recuperato più liste di attesa in Toscana. La mia classifica è un’altra”, ha concluso Barretta.