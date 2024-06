SIENA – Un presidio per protestare contro la negazione del diritto al voto segreto per i ciechi. A organizzarlo davanti alla prefettura di Siena l’8 giugno Massimo Vita, presidente del Comitato rinascita Uici.

Secondo il Comitato in materia di voto elettronico “gli esempi riportati da altre nazioni, ci dimostrano la fattibilità di questa metodologia, a patto di costruire delle linee guida in merito. Questa modalità consente agli elettori di votare non più servendosi della scheda elettorale cartacea bensì, utilizzando quella digitale. L’e-voting consente infatti, di votare sempre presso il seggio ma attraverso delle macchine digitali, mentre l’e-voting, consente di votare da remoto attraverso internet”.