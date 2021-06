FIRENZE – Canale di prenotazione prioritario per il vaccino anti Covid ai promessi sposi e ai maturandi. Da domani in Toscana sarà attivo un numero dedicato alle coppie e dal 5 giugno una finestra sul portale regionale per chi si appresta ad affrontare l’esame di maturità..

Modalità di prenotazione per gli sposi



Ad annunciarlo il governatore Eugenio Giani sui suoi canali social. Basterà chiamare il numero 055 9077777 (attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) e comunicare i propri dati. In seguito le Asl richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno del vaccino sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni. Per Giani questa possibilità rappresenta «un forte segnale per la ripresa delle cerimonie».

La finestra per i maturandi

Ma avranno una corsia preferenziale, canche i giovani adolescenti, diciannovenni per lo più, che si apprestano a sostenere l’esame di maturità che inizierà il 16 giugno. Da sabato 5 giugno una finestra a loro dedicata si aprirà sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it e chi lo vorrà riceverà la prima dose (il vaccino è quello Pfizer) dal 7 al 13 giugno, almeno tre giorni prima degli esami. In tutta la Toscana sono circa 30 mila i giovani potenziali fruitori.