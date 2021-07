PISA – “In Toscana circa il 48% della popolazione ha già ricevuto la seconda dose di vaccini e il 63-64% la prima. Ieri, e ne vado fiero per il nostro sistema sanitario, abbiamo eseguito circa 40mila vaccinazioni in un giorno e oggi abbiamo lo stesso ritmo”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in visita al cantiere del nuovo ospedale in via di realizzazione a Pisa. “Sono soprattutto molto soddisfatto dalla risposta dei giovani che si sono precipitati a prenotare la vaccinazione – ha spiegato Giani – perché hanno compreso l’importanza di questo strumento per tornare a vivere tutti una vita piena e sicura, libera dalle restrizioni. Sono la migliore risposta a chi ha protestato in piazza nei giorni scorsi contro il green pass mostrando un’irresponsabilità inaccettabile per chi vuole sentirsi parte di una comunità”.