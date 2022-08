FIRENZE – “Noi supereremo tranquillamente la soglia. E saremo la sorpresa delle elezioni”, “il Pd ha chiuso le porte a chi lo ha guidato per anni. Preferiscono allearsi con Brunetta e Di Maio anziché con noi. Ne prendiamo atto. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Così il leader Iv Matteo Renzi in un’intervista a Il Tirreno.

“Abbiamo proposto a Calenda di guidare un polo riformista che potesse arrivare al 10% – aggiunge -. Avrebbe preso molti voti, davvero molti voti, alla destra. E solo questa soluzione sarebbe stata in grado di indebolire la Meloni”. Per Renzi il Pd e Letta hanno dato vita a una “accozzaglia” e “la scelta di fare una grande ammucchiata che propone come primo atto di aumentare le tasse è un errore. Secondo me questa scelta sarà una catastrofe per il centrosinistra. Vedremo il 26 settembre chi avrà avuto ragione e apriremo una discussione pubblica”.