FIRENZE – I moduli di preiscrizione saranno pronti tra pochi giorni. “Sarà in attività dall’autunno di quest’anno per l’anno scolastico 2024-2025”, ha detto il ministro Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di Pitti Uomo oggi a Firenze.

“Con il ministro Valditara – ha il titolare del dicastero per le Imprese e il made in Italy – lanceremo una campagna per far sapere ai nostri giovani, alle famiglie, che si possono già iscrivere al liceo del made in Italy che formerà le professioni necessarie alle filiere strategiche, a cominciare dalla moda, dall’abbigliamento, dall’arredo, dalla ceramica italiana, ma anche a quelle più innovative: pensiamo all’aerospazio, dove noi stiamo dando dei punti a livello internazionale”.

Urso ha osservato che “il 2022 e anche il 2023 sono stati anni molto buoni per la moda italiana, che ha riaffermato la sua leadership globale. E’ un settore manufatturiero importante per il nostro paese, e anche un emblema del made in Italy. Chiamerò tutti i grandi creativi, le firme, gli autori di queste eccellenze riconosciute nel mondo, a partecipare anche loro alla prima giornata nazionale del made in Italy che si svolgerà il 15 aprile”.