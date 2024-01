PIOMBINO – Per il ministro Adolfo Urso una sinergia sulle acciaierie di Piombino (Livorno) è possibile.

“Credo che nei prossimi giorni potremmo annunciare la possibile convivenza fra due investimenti industriali, quello di Jindal” on Jsw (ex Lucchini), “che mi auguro finalmente realizzi i progetti che aveva messo in campo già da tempo, e quello nuovo e più importante in termini finanziari, e quindi industriali, di Metinvest, questa grande holding ucraina”.

L’obiettivo, prospettato dal ministro, è di rilanciare definitivamente il polo siderurgico. “I due progetti insieme, che conviveranno in maniera armonica nella stessa area siderurgica di Piombino, porterà alla creazione di un polo fra i più significativi d’Europa sulla tecnologia green”, ha aggiunto Urso, ricordando che “il nostro piano siderurgico che verrà presentato a giugno dopo una consultazione pubblica prevedrà quattro poli produttivi” con Taranto, Novi Ligure (Alessandria) e Genova oltre a Piombino (Livorno).