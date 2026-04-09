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Parte venerdì 10 aprile da Siena la prima delle sei tappe della camminata lungo il percorso dell’antica via Lauretana. 120 km attraverso le Crete senensi e la Valdichiana fino ad arrivare a Cortona.

Due fine settimana a piedi

In programma due appuntamenti. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile per arrivare da Siena fino a Scrofiano, passando per Arbia e Asciano. E il prossimo week end (da venerdì 24 a domenica 26) per attraversare la Valdichiana da Scrofiano fino a Valiano, quindi l’ultima tappa a Cortona.

Il percorso a piedi seguirà l’antico tracciato etrusco-romano, poi medievale e rinascimentale che collegava la città del Palio a Loreto, dive ha sede la celebre abbazia. Dal 2020 è riconosciuto Cammino ufficiale della Regione Toscana.

La camminata sulla Lauretana, alla sua prima edizione, prevede sei tappe di circa 20 km ciascuna (120 in totale) da fare a piedi tra i più bei paesaggi d’Italia, lungo la viabilità minore, sentieri e strade bianche, con guide professionali e soste nei luoghi iconici, assaggi di prodotti tipici, incontri con le comunità locali. La partecipazione è gratuita, inclusa la timbratura delle credenziali ufficiali del Cammino.

Venerdì 10 aprile a Siena

L’appuntamento per venerdì 10 aprile è alle 14.30, al “Flat white” del bar della Stazione di Siena (con deposito bagagli a tariffa convenzionata e coupon di sconto sulle consumazioni). La partenza della tappa, accompagnata da una guida autorizzata, avrà luogo alle 15.00 e si snoderà dall’Antiporto – dove alle 15.15 è previsto il saluto dell’assessore al Turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti – per un trekking urbano che porterà gli ospiti attraverso le meraviglie del centro storico. Tra gli iscritti, appassionati di cammino e turismo outdoor, comunicatori, blogger, giornalisti e fotografi professionisti.

Al termine tutti in libera uscita in attesa di trovarsi sabato mattina alla stazione di Arbia per la seconda tappa, da Siena ad Asciano: 23 km nel paesaggio accecante delle Crete Senesi, le biancane di Leonina, il Site Transitoire, la strada dell’Eroica, Monte Sante Marie fino al capoluogo, dove chi prenota gusterà una cena a base di prodotti tipici del territorio presso il ristorante La Mencia. Gli altri faranno ritorno in treno al punto di partenza.

Il ricorso preferenziale al treno, che connota la Camminata, non è casuale: la scelta dell’intermodalità e della sostenibilità è uno dei pilastri della filosofia “slow” a cui la DMO e il Cammino Lauretano si ispirano. Quando non sia possibile l’uso delle rotaie, ai partecipanti è offerta l’opportunità di un’apposita navetta, onde scoraggiare l’uso di auto private.

I patrocini

L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Cortona ed è resa possibile dalla collaborazione gratuita di APD Scrofiano, Gruppo Archeologico Sinalunghese, Parrocchia di S. Martino – Sinalunga, ASD Maestà del Ponte – Montepulciano Stazione, A.R.C.A. – Asciano, G.S. La Rocca – Valiano, Formaggi Coveri – Torrita di Siena, G.S. Ossaia – Cortona, Pro Loco Torrita di Siena, Tenuta di Monte Sante Marie – Asciano, La Grancia APS – Rapolano Terme, Confraternita di S.Jacopo, ali comunicazione – Asciano.

Informazioni

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotare compilando il modulo di iscrizione presente al link: https://sites.google.com/view/dmo-via-lauretana

CAMMINATA SULLA VIA LAURETANA

I° EDIZIONE – 10-12 e 24-26/4/26

SCHEDA E INFORMAZIONI PRATICHE

TAPPE

10/4: Trekking urbano a Siena (3 km)

11/4: da Arbia ad Asciano (25 km)

12/4: da Asciano a Scrofiano (21 km)

24/4: da Scrofiano a Torrita (15 km)

25/4: da Torrita a Valiano (20 km)

26/4: da Valiano a Cortona (23 km)

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE E/O CONSIGLIATO

Scarpe e abbigliamento da trekking, zaino, cappello, impermeabile, borraccia, pranzo al sacco, occhiali da sole, kit di cerotti, bastone.

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