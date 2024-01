SIENA – Vincenzo Bocciarelli è il nuovo direttore artistico dei Teatri di Siena. L’attore senese assumerà il servizio di direzione artistica dei teatri comunali, succedendo ad Alessandro Benvenuti, direttore uscente dopo cinque stagioni.

Benvenuti resterà a disposizione dell’amministrazione comunale fino alla conclusione della attuale stagione teatrale mentre Bocciarelli comincerà a lavorare in vista della prossima.

“Sono convinta che il lavoro del nostro nuovo direttore artistico riuscirà a tenere alta l’attenzione sul mondo teatrale e dello spettacolo – spiega il sindaco di Siena Nicoletta Fabio -. Ringrazio, come ho già fatto personalmente, Alessandro Benvenuti per il grande lavoro svolto in questi anni, anni difficili in cui non era scontato riuscire a fare un risultato come quello ottenuto, con tanta gente e tanti giovani presenti a teatro. La voglia di fare bene e di lavorare per la città che Vincenzo Bocciarelli ha più volte manifestato è un punto di partenza importante. Sarà fondamentale, oltre alla nuova stagione da preparare, fare rete con la comunità senese e sviluppare nuove possibili forme di collaborazione tra il mondo teatrale e realtà del territorio”.

Bocciarelli, classe 1972, attore, poeta e scrittore, si dice “commosso dalla fiducia riposta in me dal sindaco e dalla mia città e onorato di succedere ad un artista di così grande spessore come Alessandro Benvenuti. Non riesco a esprimere quanto ne sia orgoglioso, perché proprio da Siena ho mosso i primi passi in ambito artistico, nel bellissimo teatro della Baronessa Sergardi, per poi approdare, alla Scuola del Piccolo Teatro di Strehler. Insieme alle compagnie del territorio è mio desiderio che Siena torni a essere crocevia di stimolanti iniziative culturali, punto di riferimento in ambito artistico-teatrale, in perfetta armonia con la sua tradizione. Al momento posso annunciare di essere già a lavoro con grande entusiasmo ed emozione per la stagione 2024/2025”.