VERONA – Con oltre 4mila cantine espositrici da tutte le regioni italiane e da 30 Paesi esteri, apre oggi il 56° Vinitaly in programma a Veronafiere fino a mercoledì 17 aprile. Attesi più di 30mila operatori internazionali, tra cui i 1200 top buyer da 68 nazioni, selezionati e ospitati da Veronafiere e Ice Agenzia, oltre a delegazioni commerciali dai principali Paesi della domanda.

In contemporanea a Vinitaly, anche la 28ª edizione di Sol, International olive oil trade show, il 25° Enolitech, salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra, e Xcellent Beers, la rassegna dedicata alle produzioni brassicole artigianali, al suo debutto “autonomo” quest’anno. Con queste manifestazioni il contingente espositivo nel quartiere sold out sale a 4300.