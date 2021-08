SAN QUIRICO D’ORCIA – Serata di note per violoncello e pianoforte a San Quirico d’Orcia per un nuovo appuntamento con Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna, in programma fino 27 agosto, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme”.

Dalle ore 21,15 al Giardino Nilde Iotti Leland Ko, vincitore del Hudson Valley Philharmonic String Competition, al violoncello e Matteo Guasconi al pianoforte eseguiranno musiche di Luigi Boccherini (1740 – 1805) Sonata per violoncello e pianoforte in do maggiore (G.17); Robert Schumann ((1810 – 1856) Romanze, Op.94; Clara Schumann (1819 – 1896) Romanze, Op.22; Francis Poulenc (1899 – 1963) Sonata per violoncello e pianoforte FP143