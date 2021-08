CASTELNUOVO BERARDENGA – In cammino alla scoperta dei luoghi della Battaglia di Monteaperti: l’epica disputa tra Guelfi e Ghibellini diventa un viaggio tra le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del Chianti.

Si intitola ‘Le vie della Battaglia’ l’evento in programma sabato 4 settembre, in occasione dell’anniversario della Battaglia di Monteaperti, che si propone di condurre alla scoperta dei territori scenario del famoso scontro tra le truppe senesi e quelle fiorentine nel 1260. L’iniziativa si articola secondo due tipologie di escursioni tra i territori e i borghi storici dei comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Siena con tappe enogastronomiche che lungo il percorso renderanno protagonisti anche i prodotti del territorio. L’evento rientra nel programma di ‘Monteaperti 2021 – Passato e presente a Casetta’. Per partecipare è necessaria la prenotazione online, entro il 31 agosto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 4899002 e 335 7426075, scrivere all’indirizzo e-mail camminandoaquercegrossa@gmail.com oppure consultare il sito dell’Associazione ‘Camminando a Quercegrossa’.

Il programma. ‘Le vie della Battaglia’ dà ai partecipanti la possibilità di scegliere tra due percorsi alternativi. Il primo, della lunghezza di 37 km, prenderà il via alle ore 6.45 dal Granaio di Monteaperti. Da qui i partecipanti saranno accompagnati in pullman fino a Castellina in Chianti. La partenza per l’escursione è prevista alle ore 8 dalla Piazza del Comune di Castellina. Il secondo percorso prevede invece una passeggiata di 18 km con ritrovo alle ore 12 al Granaio di Monteaperti e trasferimento in pullman fino Pievasciata. La partenza dell’escursione è prevista per le ore 13 da via dell’Ischia. Per entrambi i percorsi sarà garantito il servizio di trasporto per tutti coloro che non potranno terminare l’escursione. ‘Le vie della Battaglia’, patrocinata dai Comuni di Castelnuovo Berardenga e Castellina in Chianti, conta sul contributo del Forno di Pianella, del salumificio ‘Salumi Minucci’, dell’Associazione Viticoltori dei Vagliagli, dell’Azienda Agricola Santino Corbeddu, di Tanzini Sport, di Ricci Bus, di Maratoneta Sport, di Classico Berardenga Viticoltori di Castelnuovo, di Tipica Macelleria Rapaccini e di Conad Siena

‘Le vie della Battaglia’ si svolgerà nel rispetto delle normative previste per contrastare la diffusione del Covid -19,