LIVORNO – Il presidente dell’Assemblea regionale Antonio Mazzeo e il consigliere Francesco Gazzetti, accompagnati dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, hanno incontrato oggi, lunedì 23 agosto, un gruppo di ragazze e ragazzi della cooperativa sociale Parco del Mulino, con loro anche i rappresentanti dell’associazione che sostiene il ristorante dove lavoravano tanti giovani affetti da sindrome di Down.

L’appello di Mazzeo: «A tutti i cittadini chiedo di dare un contributo»

Sul posto dove il ristorante galleggiante Ca’ Moro è affondato venerdì scorso Mazzeo si è detto sicuro che «la Toscana dimostrerà una volta di più di essere terra dal cuore grande, capace di legare e sostenere progetti e ambizioni di chi vive delle sofferenze. Come Consiglio – ha continuato – valuteremo se ci sono le condizioni per sostenere la raccolta fondi dedicata alle ragazze a e ai ragazzi del Parco del Mulino che hanno perso un luogo di aggregazione importante nel quale si sentivano protagonisti. A tutti i cittadini chiedo di dare un contributo perché il lavoro li fa crescere e aiuta la loro personalità ad affermarsi. Ho voluto incontrare questi ragazzi – ha poi detto ancora Mazzeo – non solo per manifestare vicinanza, ma anche per rendermi conto della situazione e valutare ogni possibilità che come Consiglio potremo portare avanti».

Come aderire alla raccolta

Il presidente ha ricordato che oltre alla raccolta fondi già attiva (Iban IT17S0200813909000103487785, causale ‘Salviamo il lavoro dei Ragazzi del Ca’Moro’, indicando nome e cognome. Oppure tramite la piattaforma Gofundme), mercoledì prossimo si terrà anche un concerto benefico all’ex ippodromo Caprilli in cui ha assicurato la presenza il cantautore Enrico Nigiotti.

Consigliere Gazzetti: «Perseguire tutte le strade possibili per essere vicini»

Il consigliere regionale Gazzetti, dal canto suo, ha sottolineato il valore di un momento importante e significativo: «Ringrazio il presidente Mazzeo per essere venuto a incontrare sia i vertici dell’associazione sia le ragazze e i ragazzi del Ca’ Moro, è una sensibilità e un gesto importante che si unisce alla disponibilità e all’attenzione con la quale, sia il presidente della Regione, Eugenio Giani, che l’assessora alle Politiche sociali, Serena Spinelli, stanno seguendo l’evolversi della situazione sin dall’inizio. Questa è la testimonianza di come questa vicenda, che sicuramente ha una valenza cittadina per Livorno, abbia anche un respiro regionale per l’importanza e il valore dell’esperienza legata sia al Ca’ Moro che all’associazione Parco del Mulino. Stiamo predisponendo una mozione – ha aggiunto Gazzetti – che ovviamente sarà messa a disposizione di tutto il Consiglio, che sarà un modo per poter far esprimere e manifestare una vicinanza e una solidarietà da parte dell’Aula e anche per avere la possibilità di perseguire tutte le strade che sono possibili, sia come Giunta che come Consiglio, per essere vicini e dare un supporto, se ce ne saranno le condizioni, ai progetti e alle intenzioni dell’associazione e delle ragazze e i ragazzi».