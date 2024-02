ROMA – Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L’annuncio, invece, è stato fatto dal press agent Angelo Perrone, in diretta a Storie Italiane in onda su Rai 1.

“Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva – ha affermato Perrone – La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì, ma nessuno si aspettava un aggravamento”.

“Rita Rusic si era sentita con il Prof. Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c`è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire limprenditore in terapia intensiva”, ha rivelato Angelo Perrone, amico e storico collaboratore di Cecchi Gori.

“Ieri pomeriggio cè stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata”, ha dichiarato nello studio di Storie Italiane, “Negli ultimi giorni era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovate Vittoria a Miami”.