SIENA – Dodici concerti nelle piazze della città da luglio a settembre con band che rendono omaggio ai grandi della musica dei nostri tempi. È ‘ViviSiena 2022’, la rassegna, musica e intrattenimento, a cura dell’assessorato al Commercio e turismo del Comune di Siena.

L’altro vantaggio è l’ingresso gratuito agli eventi che illuminano con la musica importanti spazi cittadini: dalle fonti di Fontebranda a piazza Jacopo della Quercia, dagli Orti dei Tolomei a piazza Provenzano e le altre del centro.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – dice l’assessore al Commercio e Turismo del Comune Stefania Fattorini – è anche quello di offrire delle alternative ai senesi, alle famiglie che trascorreranno in città il fine settimana, assicurando un calendario ricco di eventi. L’Amministrazione si è impegnata per un calendario estivo ricco di appuntamenti in città: con i due concerti in Piazza del Campo in collaborazione con l’Accademia Chigiana, il fine settimana in Fortezza dedicato alle ‘Conversazioni Carbon Neutral con i concerti di Achille Lauro, Calibro 35 e Madame, partner associazione Propositivo (Pro+); poi, con ViviSiena, altri eventi».

Protagoniste di ViviSiena alcune famose tribute band nazionali e, grazie alla loro musica, i grandi nomi della musica rock e pop i cui successi rivivono nelle nuove interpretazioni.

ViviSiena taglia il nastro il 28 luglio con ‘Jackson One – Michael Jackson Tribute Band ‘ alle Fonti di Fontebranda dove, il 29 luglio, arriveranno i ‘Queen Rocks – Queen Tribute Band. Il 25 agosto in Piazza Tolomei ‘Ross in Quattro Passi nell’Amore Tour 2022’. In contemporanea i ‘Celebrety Stars – Multitribute’, Band delle icone Femminili Della Musica Pop/Dance’ agli Orti dei Tolomei; il 26 agosto saliranno su questo palco i ‘Mamalover – Party Band’ e la sera successiva ‘Velvet Dress – U2 Tribute’.

A settembre, ViviSiena è in Piazza Provenzano: il 15 con ‘Jovaband – Jovanotti Tribute Band’, il 16 con ‘HighSnob in concerto’, il 17 con ‘Pianeta Zero – Renato Zero Tribute Band’. Un mese ricco di eventi con ‘Ross in Quattro Passi nell’Amore Tour 2022, il 16 in Piazza Matteotti.

ViviSiena cala il sipario in Piazza Jacopo della Quercia dove il 23 settembre suoneranno i ‘Mamaskin – Maneskin Tribute Band’ e il 24 ‘Crazy 90′ – Format dance 90, dj set ed animazione. Inizio concerti alle 21,30 www.comune.siena.it.