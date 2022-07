LUCCA – I carabinieri di Borgo a Mozzano (Lucca), coadiuvati dai colleghi del nucleo dell’Ispettorato del lavoro di Lucca, hanno denunciato 7 persone perchè, avrebbero illecitamente percepito il reddito di cittadinanza intascando “indebitamente importi mensili per un totale pari ad euro 23.406”.

I 7 deferiti sono residenti nei comuni di Borgo a Mozzano, Lucca, Massarosa e Agrigento ed hanno un’età compresa tra i 24 ed i 54 anni.

In particolare i carabinieri, incrociando i dati acquisiti dall’Inps con quelli rilevati dalle banche dati in uso alle forze di polizia, avrebbero verificato la mancanza del requisito obbligatorio della residenza nel territorio italiano per un periodo minimo di almeno dieci anni, dei quali gli ultimi due in modo continuativo e antecedente alla data di presentazione della domanda. L’erogazione del reddito di cittadinanza è stato già sospesa dal competente ufficio dell’Inps.