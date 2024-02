VOLTERRA – Aperto un punto Adiconsum a Volterra. In pieno centro storico, presso la sede della Cisl in via dell’Ortaccio, a partire da 5 febbraio è aperto quindi un nuovo servizio al cittadino.

Tutti i lunedì dalle nove alle dodici, personale dedicato sarà a disposizione dei cittadini per problematiche che riguardino “bollette, utenze, tributi, garanzia dei prodotti, servizi finanziari e bancari, disservizi nei trasporti, procedure conciliative per sovra indebitamento, problemi condominiali ed altro ancora”. Le informazioni di primo contatto sono gratuite per tutti, fanno presente da Adiconsum, ed è anche possibile accedere ad una consulenza gratuita di un legale, previo appuntamento.

Il responsabile del servizio è Fabrizio Degli Innocenti, attivista Cisl. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Adiconsum Pisa Luca Burgalassi, che ha definito il nuovo servizio “un’opportunità in più per la tutela dei propri diritti”. Sul tema anche Piero Benazzi, segretario Cisl e responsabile Volterra e Valdicecina, che sottolinea quanto, con l’istituzione di questo servizio, il sindacato offra “una gamma completa di tutele per lavoratori, pensionati e cittadini, iscritti e non”