VOLTERRA – La città di Volterra (Pisa) è entrata a far parte dell’Associazione delle Città d’arte e cultura (Cidac).

L’adesione, spiega il Comune in una nota, «è stata votata all’unanimità nell’ultima assemblea generale dell’associazione, anche in virtù del percorso svolto durante la candidatura a Capitale della cultura 2022 e alla luce della redazione dei 60 progetti contenuti nel dossier di candidatura che hanno consentito di diventare città finalista a seguito della valutazione della commissione ministeriale presieduta da Stefano Baia Curioni».

«Far parte dell’associazione ci permetterà di portare avanti nuove collaborazioni e condividere con altre città attività e progetti»

«Siamo onorati di poter far parte di questa rete – affermano il sindaco Giacomo Santi e l’assessore alle culture, Dario Danti – da sempre all’avanguardia nel coordinamento, nella condivisione e nella promozione di strategie culturali di livello europeo. In questo quadro, Cidac sta sviluppando iniziative molto importanti per ridefinire l’attrattività delle aree interne del Paese a partire proprio dalla cultura, dalle arti e dal turismo di qualità. Far parte dell’associazione ci permetterà di portare avanti nuove collaborazioni e condividere con altre città attività e progetti».