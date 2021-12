SAN GIMIGNANO – Il Natale è anche danza e teatro a San Gimignano con “Accade d’Inverno”, il programma di eventi fino al 9 gennaio grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni del territorio. Due appuntamenti imperdibili nel weekend con la Compagnia Giardino Chiuso che porta in scena spettacoli legati da un fil rouge della parola e del linguaggio, il tutto in due dei luoghi più suggestivi della città.

Sabato 11 dicembre alle ore 17 nella Torre Casa Campatelli la Compagnia Giardino Chiuso presenta “Bianchisentieri”, ideazione Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari, coreografia Patrizia de Bari, costumi Rosaria Minneci, elaborazioni sonore Daniele Borri, video Andrea Montagnani. Lo spettacolo indaga, con suggestioni visive e sonore, i temi della conservazione e della trasmissione della memoria del nostro patrimonio culturale. La trasposizione in un’immagine evocativa darà vita ad un “animale” raro, forse già scomparso, che trascina un abito costruito con pagine di libri oramai dismessi, pronti per il macero, come simbolo della memoria del passato e depositari del sapere. Le tracce lasciate dal suo passaggio prenderanno forma, come nei sogni, assumendo una fisionomia concreta; rinasceranno desideri, curiosità e voglia di conoscenza. ‘Bianchi’ come i fogli e ‘Sentieri’ come i solchi della scrittura, fonte primaria della trasmissione e del sapere.

Domenica 12 dicembre alle ore 16 nella Sala Dante sarà invece la volta de “Le oscure qualità ch’Amor mi dona”, liberamente ispirato alla Vita nova con Virginio Gazzolo, con la partecipazione di Jennifer Lavinia Rosati per una produzione Giardino Chiuso. Lo spettacolo trae spunto dal secondo verso con cui Dante completa la descrizione del proprio stato amoroso, trae ispirazione dalla Vita nova, e Virginio Gazzolo, già premio Dante-Ravenna 2013, presta ancora una volta la propria maestria di interprete alla parola dantesca. Nasce da questa esperienza il connubio con Bianchisentieri, in un intersecarsi di linguaggi diversi ma accomunati da una stessa matrice, che passa dalla parola scritta, evocata, a quella parlata e filtrata attraverso l’arte della recitazione che incontra la parola di Dante, in una perfetta alchimia.

Per entrambi gli spettacoli è obbligatorio esibire il green pass rafforzato.

Ma il nuovo finesettimana di “Accade d’Inverno” offre la possibilità di conoscere gli angoli più nascosti di San Gimignano guidati dagli stessi cittadini. Sabato 11 dicembre alle ore 11 l’appuntamento è con la passeggiata sentimentale a Santa Lucia dove Ubaldo, Fabrizio e Silvano ci accompagneranno nei luoghi della loro memoria personale, fatta di odori, ricordi e mestieri di una volta. Domenica 12 dicembre alle ore 9 la visita a Castelvecchio. Per entrambi i giorni in piazza Duomo saranno protagonisti i Mercatini di Natale a cura del Mercatale e del Comitato Partite Iva.