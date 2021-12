SAN GIMIGNANO – Mercatini di Natale a cura del Mercatale e del Comitato Partite Iva in piazza Duomo, passeggiate sentimentali guidate da giovani under 30 e da sangimignanesi alla scoperta degli angoli più nascosti della città e del borgo storico di Santa Lucia. E poi ancora concerti in Sala Dante, conferenze dedicate al Sommo Poeta e visite guidate alla mostra “Hinthial. L’ombra di San Gimignano”.

Questo e molto altro nel ricco cartellone di “Accade d’inverno”, il programma di eventi che ha preso il via con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo venerdì 3 dicembre e durerà fino a domenica 9 gennaio grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni del territorio.

«Mi preme innanzi tutto ringraziare tutte le realtà che compongono il tessuto associativo di San Gimignano e insieme a loro gli operatori economici e il Comitato Partite Iva senza cui non sarebbe stato possibile offrire un calendario così variegato – sottolinea l’assessore al turismo del Comune di San Gimignano Carolina Taddei -. Insieme abbiamo sposato l’idea e la necessità di presentare eventi ludico creativi e culturali in grado di coinvolgere il visitatore in un periodo dell’anno dove si registra un minor flusso turistico e, soprattutto, in un preciso momento storico che ci impone di rimboccarci le maniche, fare squadra e guardare al futuro con rinnovato ottimismo pur nel rispetto delle normative anti covid da cui non possiamo prescindere. Un ringraziamento infine – conclude Taddei – alle due giovani artiste sangimignanesi, una fotografa ed una disegnatrice, che hanno realizzato a quattro mani il progetto grafico di tutto il cartellone».

«La grafica di Accade D’Inverno a San Gimignano 2021/2022 è un ibrido tra la fotografia e l’illustrazione digitale – spiegano Sofia Giuntini (fotografa) e Domitilla Marzuoli (disegnatrice) -. Abbiamo due stili molto diversi ma lavorare insieme per la nostra città ci ha unificato e siamo riuscite a creare un tratto distintivo in cui le forme femminili di Domitilla e le linee geometriche di Sofia si fondono perfettamente. Volevamo creare un prodotto originale, diverso e fresco, in cui i sangimignanesi potessero trovare qualcosa di familiare e qualcosa di estraneo, ancora da scoprire».

Il programma di “Accade d’Inverno a San Gimignano”

Sabato 4 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Auser con i bimbi, giochi e animazione per bimbi ore 15:00 Piazza Duomo

Notte Rossa a ICircolo di Pancole, ore 19.30

Domenica 5 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Castagne e vin novo con i Cavalieri di Santa Fina, Piazza Duomo

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Lunedì 6 dicembre

Castagne e vin novo con i Cavalieri di Santa Fina, Piazza Duomo

Martedì 7 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Castagne e vin novo con i Cavalieri di Santa Fina, Piazza Duomo

Mercoledì 8 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Castagne e vin novo con i Cavalieri di Santa Fina, Piazza Duomo

Io sono San Gimignano, passeggiata tematica, ore 15:00

Giovedì 9 dicembre

Merenda di storie sotto l’albero, Piazza Duomo, ore 17:30

Venerdì 10 dicembre

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

La San Gimignano di Dante. A proposito di Francesca. Con Natascia Tonelli, Francesca Matteoni, Marilena Caciorgna, letture a cura di Radice AR ore 18:00, Sala di Dante

Sabato 11 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Passeggiata sentimentale a Santa Lucia, ore 11:00

Conferenza annuale dell’Associazione Amici di Castelvecchio, Teatrino Parrocchiale, ore 17:00

Giardino Chiuso a Torre e Casa Campatelli ore 17:00

Domenica 12 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Visita a Castelvecchio ore 9:00

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Giardino Chiuso in Sala di Dante Palazzo Comunale ore 16:00

Giovedì 16 dicembre

Concerto del pianista Maurizio Mastrini in Sala di Dante, ore 17:00

Merenda di storie sotto l’albero, Piazza Duomo, ore 17:30

Venerdì 17 dicembre

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Finissage della mostra Interferenze con Ospiti Autorizzati, Sala Cultura ore 17.30

Sabato 18 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

La San Gimignano di Dante. Passeggiata con Felicia Rotundo, Marco Lisi, Enzo Mecacci e Marilena Caciorgna, ore 10:00

Natale con il Carnevale, Inaugurazione del presepe in Piazza Duomo, ore 15:00

Christmas Opera, concerto a cura del Pentagramma, Sala di Dante, ore 16:00

Domenica 19 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Concerto degli Auguri della Filarmonica Puccini sotto l’Albero, Piazza Duomo ore 10.00

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Arriva Babbo Natale con il Carnevale, Piazza Duomo, dalle ore 15:00

Concerto del Coro Polifonico di San Gimignano, Pieve di Cellole, ore 16.30

Concerto in ricordo di Don Mauro, Duomo di San Gimignano, ore 18:00

Giovedì 23 dicembre

Arriva Babbo Natale con il Carnevale, Piazza Duomo, dalle ore 15:00

Merenda di storie sotto l’albero, Piazza Duomo ore 17:30

Inaugurazione mostra d’Arte Libera Mente, Sala di Cultura

Concerto degli auguri con il Pentagramma, Saletta della Musica ore 21:00

Venerdì 24 dicembre

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Domenica 26 dicembre

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Concerto auguri della Filarmonica Puccini, Chiesa di Sant’Agostino ore 18:00

Lunedì 27 dicembre

Artistika d’inverno, fra arte e musica.

Martedì 28 dicembre

Concerto del pianista Stefano Cencetti, Sala di Dante, ore 16:00

Mercoledì 29 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Io sono San Gimignano, passeggiata tematica nel centro storico, ore 15:00

Singing Gospel Singers in concerto Piazza Duomo, ore 17.30

Giovedì 30 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Passeggiata sentimentale ore 10:00

Concerto jazz di Giulia Galliani & Andrea Mucciarelli Duo in Sala di Dante ore 16:00

Merenda di storie sotto l’albero, Piazza Duomo ore 17:30

Venerdì 31 dicembre

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Aspettando l’anno nuovo

Sabato 1 gennaio

Concerto del Primo dell’anno con l’Accademia dei Leggieri, Sala di Dante ore 16:00

Domenica 2 gennaio

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Concerto del flautista Lorenzo Morrocchi e della Pianista Christine Billing, Sala di Dante, ore 16.00

Martedì 4 gennaio

Concerto jazz del Pianista Danilo Tarso in Sala di Dante ore 16:00

Mercoledì 5 gennaio

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Io sono San Gimignano ore 15:00

Giovedì 6 gennaio

Mercatini di Natale in Piazza Duomo con il Mercatale e il Comitato Partite Iva

Arriva la Befana con il Carnevale, Piazza duomo ore 15:00

Venerdì 7 gennaio

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00

Domenica 9 gennaio

Visita guidata alla mostra Hinthial. L’ombra di San Gimignano ore 15:00