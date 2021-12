SAN QUIRICO D’ORCIA – Dalle ore 00.01 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 23.59 di sabato 15 gennaio 2022, sarà obbligatorio indossare nel centro storico di San Quirico d’Orcia e nel centro Storico di Bagno Vignoni all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Lo prevede un’ordinanza sindacale in vista delle festività natalizie, considerate le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus, Covid 19, ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021.

Un provvedimento adottato in vista delle prossime festività natalizie, periodo in cui è previsto a San Quirico d’Orcia e a Bagno Vignoni, un notevole afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.