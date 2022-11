SIENA – ‘L’arte illumina il Natale: a Siena tra emozioni e sostenibilità’: lo slogan delle iniziative che animeranno la città nel periodo di fine anno, inizio 2023.

Luminarie, videomapping, trenino elettrico e pista di pattinaggio; ed ancora, eventi, manifestazioni con i gruppi piccoli delle Contrade, visite guidate al cantiere del Buongoverno: questo ed altro nel calendario dal primo dicembre, quando Siena festeggia Sant’Ansano e l’inizio dell’anno contradaiolo, fino al termine di gennaio.

«Il ricco programma – ha detto l’assessore al Commercio e turismo Stefania Fattorini – coniuga le peculiarità della nostra città, con l’importante azione di valorizzazione del capolavoro di Ambrogio Lorenzetti ‘Allegoria e Effetti del Buono e Cattivo Governo’: un progetto atteso, fiore all’occhiello di questo Natale. Il cartellone condivide l’importante sforzo dell’Amministrazione comunale e la decisione di stanziare 1,3 milioni di euro a favore della comunità. Un importante sostegno contro le difficoltà che in questo periodo, prima per la pandemia, poi per il conflitto e la crisi energetica, attraversano famiglie e imprese. Il nostro cartellone di Natale, per i commercianti del centro storico e non solo, è specchio di una spesa ‘sostenibile’. Concilia, in ogni caso, la priorità di regalare ai senesi e a chi trascorrerà le festività nel nostro splendido territorio, alcune iniziative per far vivere le emozioni delle feste di fine anno».

«Il mix cultura e buongoverno è il filo conduttore di un cartellone generoso di eventi, pensati per la città e per la famiglia – ha aggiuntp l’assessore alla Cultura del Comune Pasquale Colella Albino –. Tanti gli appuntamenti organizzati da Palazzo Pubblico al Santa Maria della Scala, passando per le vie del centro storico fino ai giardini della Lizza. Artisti di fama mondiale, come Vivian Maier e Marco Lodola, esporranno le loro opere a Siena durante il periodo natalizio. E poi ovviamente il Buongoverno, protagonista del nostro Natale con le visite che metteranno a disposizione di turisti e cittadini il capolavoro di Ambrogio Lorenzetti».

Il progetto ‘L’arte illumina il Natale: a Siena tra emozioni e sostenibilità’: è curato dal Comune di Siena, coordinato dall’Associazione Vivi Montepulciano; budget 250mila euro.

Il Buongoverno inedito: il Natale, in coincidenza con il cantiere per il progetto di manutenzione conservativa, offre l’opportunità unica di ammirarlo da vicino, grazie alla possibilità di accedere con le impalcature ad una posizione privilegiata. Le visite, con gruppi limitati, per permettere un’analisi approfondita e per garantire la sicurezza, avverranno con guide esperte. Vendita dei biglietti su prenotazione, accedendo al sito del Comune di Siena. Partecipano al gruppo del cantiere del Buongoverno, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, l’Università di Siena e l’Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del Cnr di Sesto Fiorentino

Videomapping sulla facciata di Palazzo Comunale: una ‘storia’ culturale-artistica, con riferimento al restauro del ciclo di affreschi del Buongoverno. Proiezione tutti i giorni dalle 18; fino al 6 gennaio.

Luminarie: un cielo stellato composto da stringhe a led, a basso costo energetico, illuminerà le vie principali del centro e regalerà molte sorprese di luce. Di grande attrattiva, le installazioni in alcune delle principali piazze della città: da Piazza della Posta al Tartarugone del Mercato, passando per Piazza Tolomei. Partner la Fondazione Its Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa con la realizzazione di soluzioni sostenibili per l’illuminazione natalizia. Il progetto coinvolge lo staff tecnico dell’Istituto e un gruppo di studenti specializzandi nel settore energetico ed ambientale.

La musica risuonerà per le vie di Siena. Sei i concerti degli studenti del Liceo musicale ‘Enea Silvio Piccolomini’, in programma, alle 17, il 2, il 3, il 9, il 10, il 17 dicembre, alle Logge di Piazza Indipendenza; il 16, in Piazza Salimbeni. Il 18 dicembre, concerto itinerante nel centro storico dell’associazione culturale Music Ensemble che, con la partecipazione di 350 bambini delle scuole primarie, si concluderà in Piazza San Francesco. La festa sarà più grande con gli spettacoli di fuoco e arte varia nel centro storico. Il 22 dicembre, alle 21, concerto nel Duomo del Liceo musicale Piccolomini.

Mercatino di Natale, dall’8 dicembre all’8 gennaio, in Piazza della Posta dove, tra casette di legno, addobbi, dolciumi, protagonista sarà lo shopping natalizio.

Il Complesso Museale del Santa Maria della Scala, dal 9 dicembre al 9 febbraio, accoglierà la mostra, di Marco Lodola, ‘Dame, Cavalieri e Nobili Destrieri’ con le sue luminose scenografie. Dal 16 dicembre, arriverè ‘The Self-Portrait and its Double’, dedicata all’esponente di spicco della street photography Vivian Maier, a cura di Anne Morin (diChroma photography) e Loredana De Pace, promossa dall’associazione Lux – Dopolavoro Fotografico e organizzata con la Fondazione Santa Maria della Scala. Il percorso racconta la storia di ‘tata-fotografa’ attraverso 93 autoritratti immortalati nel corso della sua vita tra New York e Chicago.

‘Aveva negli occhi Giotto e Pontormo. Pasolini regista e la pittura’, il titolo dell’evento, con Francesco Ricci e Luca Verdone, il 15 dicembre alle 17,30,, alla Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti. Ed ancora, spazio all’arte per i più piccoli: il 3 e il 17 dicembre al Museo d’arte per bambini del Santa Maria della Scala, ‘Una cartolina da Siena’: laboratori e visite guidate.

600 alberelli, acquistati dall’Amministrazione comunale come ulteriore incentivo ad un Natale sostenibile e nel rispetto dell’ambiente, saranno affidati alle attività commerciali del Centro Storico per animare delle piccole aree verdi nelle vie ad arredo della città, a partire dalla Y storica. In un’ottica di sostenibilità verde, sono stati scelti la Nandina, il Corbezzolo, l’Alloro, il Leccio, la Photinia e l’Eleagnus: arbusti con particolare capacità di ripristino ambiental,e ovvero di assorbire CO2 e restituire ossigeno. Queste piante in futuro potranno essere finalizzate al mantenimento di siepi e aiuole comunali, destinate alla creazione di un’area boschiva a cura della Direzione manutenzione ambiente e Verde.

Un albero che parla: l’installazione consentirà di alimentare, almeno in parte, l’illuminazione di un albero con l’energia prodotta pedalando una bici. L’intento è anche quello di sensibilizzare al risparmio energetico e alla sua immediata disponibilità a cui, senza considerare la filiera di produzione, siamo purtroppo abituati.

‘Babbo Natale e l’albero della Pace dei cittini delle Contrade’: immancabile appuntamento, il 10 dicembre, per la città del Palio. In programma, un grande laboratorio ludico, allestito in Piazza del Campo, per i piccoli delle diciassette Contrade. Appuntamento alle 10 in Piazza Matteotti da dove il corteo, guidato da Babbo Natale con la sua slitta, si muoverà per raggiungere la ‘conchiglia’ di Siena. Non mancherà il consueto e tradizionale addobbo dell’Albero di Natale nel Cortile del Podestà.

La pista di ghiaccio, più grande di quella dell’anno precedente, sarà ancora allestita nei giardini della Lizza. Taglio del nastro il 2 dicembre con Duccio Marsili e i campioni del pattinaggio corsa della Mens Sana 1871 Siena. Fino al 6 gennaio.

Il trenino di Natale elettrico anche in questa stagione di festa accompagnerà, fino all’Epifania, bambini e turisti per le vie di Siena. Sarà rigorosamente ecologico.

Ed ancora, a fare più grande la festa il ‘Mercato nel Campo’, sabato 3 e domenica 4 dicembre, in Piazza del Campo, dalle 8 alle 20.

Luci accese in periferia dove il Natale porta la Street band, il 3 dicembre a Isola d’Arbia e il 17 a San Miniato; ed anche la parata trampolieri: il 4 dicembre a Isola d’Arbia, l’11 a San Miniato.

Continua il Teatro per i più piccoli ‘Cercasogni’: sabato 3 dicembre alle 17, al Teatro dei Rozzi, è di scena ‘Il tenace soldatino di piombo’.

‘IlluminarSi’ continua a regalare grande teatro ai Rinnovati: dal 9 all’11 dicembre, ‘Ditegli sempre di sì’, di Eduardo De Filippo; dal 15 al 18 dicembre, ‘Così è (o mi pare)’, adattamento e regia Elio Germano; dal 20 al 22 dicembre, ‘Lo schiaccianoci’, produzione Balletto di Siena. Il 2023 inizia con ‘I separabili’, dal 6 all’8 gennaio, in scena Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli (www.teatridisiiena.it), (www.comune.siena.it).

Fuoriprogramma il 17 dicembre, alle 21, al Teatro dei Rozzi, con la commedia ‘Muratori’ di Carlo Erba, produzione Teatrino dei Fondi. Un evento a cura di Ance Siena, patrocinio Comune di Siena, per celebrare il Natale con una commedia che parafrasa sulla attuale difficile condizione del teatro. La storia è ambientata in uno scenario dove, nonostante le difficoltà, si continua a lavorare e a costruire.