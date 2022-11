RAPOLANO TERME – Natale a luci spente per Rapolano Terme (Siena). L’amministrazione comunale per far fronte all’innalzamento del costo dell’energia, che ha triplicato i prezzi per l’illuminazione pubblica, ha deciso di rinunciare alle classiche luminarie.

“In occasione delle feste – ha spiegato Roberto Rosadini, assessore al Bilancio – illumineremo Rapolano Terme, Serre di Rapolano e Armaiolo con tre alberi di Natale. Le risorse investite solitamente per le altre luminarie serviranno a sostenere i rincari energetici per l’illuminazione pubblica e altri servizi per la comunità”.