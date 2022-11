SIENA – L’era Di Pietra è iniziata. Il nuovo rettore dell’Università di Siena ha presentato la squadra di delegati che lo accompagnerà nei prossimi sei anni.

Alcuni avevano già lavorato con il suo predecessore, Francesco Frati, mentre altri sono nuovi. Di Pietra ha voluto due persone che si occupassero di due tra gli ambiti più importanti per l’ateneo: l’utilizzo delle risorse del Pnrr (60 milioni in tre anni da destinare alla ricerca) e l’internalizzazione. Poi come ha annunciato lo stesso rettore, “servirà un cambio di passo nella riorganizzazione interna e andrà incentivato il rapporto con l’azienda ospedaliera”.

L’intenzione di Di Pietra è di procedere per filiere e di stringere ulteriormente la sinergia tra l’ateneo e il territorio. Il 24 novembre è prevista l’inaugurazione dell’anno accademico. Come ospite sarà presente l’immunologo Alberto Mantovani.