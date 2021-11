AREZZO – I Mercatini di Natale tornano ad accendere le luci di piazza Grande e della Città del Natale. Il grande Villaggio Tirolese, organizzato sotto la regia operativa di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Arezzo, la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour e il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Banca Tema, Valdichiana Outlet Village e Centro Porsche Firenze, tornerà ad accogliere migliaia di turisti già da venerdì 26 novembre, dalle ore 10 alle ore 21.

Sono proprio le 32 casette in legno collocate nel cuore del centro storico a suscitare tanta curiosità e attesa nei visitatori: tra gli acquisti più gettonati, non a caso, spiccano gli oggetti natalizi, i manufatti, i capi d’abbigliamento tirolese e le statuine legate alla natalità, prodotti per eccellenza legati alle festività natalizie. Tante anche le golosità ricercate e sfornate dalle due efficienti baitine, con una scelta che va dai brezen farciti ai panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta e raclette con formaggio fuso. Tutto diventa ancor più magico con il calar del sole, quando il grande albero di Natale alto 14 metri e le big lights sui palazzi si accenderanno per regalare degli effetti di luce straordinari.

Mascherina obbligatoria e green pass

I Mercatini di Natale saranno aperti, questo mese, da venerdì 26 a domenica 28 novembre, sempre dalle ore 10 alle ore 21 a ingresso libero e gratuito, con obbligo di indossare la mascherina, come da ordinanza comunale, e di essere in possesso del green pass.

Per la gioia dei bambini riaprirà anche la Casa di Babbo Natale: dopo qualche giorno di riposo, Santa Claus è pronto ad accogliere tante nuove letterine dei desideri nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Ma non sarà l’unico personaggio a regalare allegria alle famiglie che decidono di entrare nel bellissimo palazzo di Fraternita: insieme a lui ci saranno il Babbo Natale gigante completamente illuminato e l’attesissimo Albero Parlante che racconterà la storia magica di Rudolph, la renna col naso rosso. Il costo dell’ingresso è 5€ per gli adulti, 3€ per i bambini e gratuito fino a 3 anni. Per accedere è necessario esibire il green pass.

Apertura straordinaria

In vista dell’atteso ponte dell’Immacolata Concezione, la Casa di Babbo Natale sarà aperta anche nelle date di martedì 7 giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, solo il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.30. Dal 7 al 12 dicembre, quindi, i turisti che verranno ad Arezzo troveranno sempre aperto il Villaggio Tirolese e potranno far visita a Santa Claus nel palazzo di Fraternita.

Villaggio Lego

Anche il villaggio Lego nel Prato di Arezzo è pronto a riaprire al pubblico, nelle date del 27 e 28 ma con orario che va dalle 10 alle 18, otto ore no stop. Nella grande tensostruttura al chiuso si potranno ammirare Lego Star Wars, Lego Ninjago, Lego vintage, piste di macchine Lego radiocomandate e il gioco dell’oca Lab grazie alla concessione del Club del Mattoncino. Ma non solo: si potranno anche creare costruzioni con il laboratorio pick&build e acquistare le bellissime scatole Lego nell’apposito shop. Il costo dell’ingresso è di €5 e per accedere è necessario esibire il green pass.