SAN GIMIGNANO – Il gospel entra nelle case dei cittadini a San Gimignano. Anche questo è “Accade d’Inverno”, il programma di eventi fino al 9 gennaio grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni del territorio.

Mercoledì 29 dicembre alle ore 17 in diretta facebook sulla pagina “San Gimignano Accade Online” il concerto delle soliste dei “Singing Gospel Singers” che si esibiranno in Sala Dante. Ad accompagnare Giulia Fontanelli, Silvia Giannini e Matilde Verdini sarà Antonio Masoni al pianoforte; special guest Irma Calabrò. Il concerto si svolgerà anche in presenza con posti limitati in Sala di Dante e nel rispetto delle normative anticovid: ingresso consentito solo ai possessori di super green pass.

Ancora musica in diretta facebook giovedì 30 dicembre alle ore 17 quando sempre in Sala Dante con Giulia Galliani alla voce e Andrea Mucciarelli alla chitarra. Un duo sofisticato e piacevolissimo che propone al pubblico una ricerca sonora rivolta a un’interiorità discreta ma consapevole. Giulia Galliani e Andrea Mucciarelli suonano insieme dal 2009: negli anni hanno trovato il feeling adatto per fondere durante le loro performance musica jazz, blues, soul e rock, proponendo nei loro live brani d’autori come Amy Winehouse, The Beatles, Alan Parsons Project, Bill Withers e Joni Mitchell. Anche in questa occasione il concerto si svolgerà anche in presenza con posti limitati e nel rispetto delle normative anticovid: ingresso consentito solo ai possessori di super green pass.

Passeggiate sentimentali

Aspettando la fine dell’anno “Accade d’Inverno” propone inoltre 2 passeggiate sentimentali per conoscere gli angoli più nascosti di San Gimignano guidati dagli stessi cittadini. Mercoledì 29 dicembre (partenza ore 15 da piazza Duomo) una passeggiata alla scoperta dell’enogastronomia e delle tradizioni sangimignanesi per le feste natalizie. Guide d’eccezione saranno Alessandro della Vecchia Nicchia che condividerà le sue ricette per un aperitivo a base di bruschette e il @Gingegnere che proporrà i cocktail a base di gin per poi concludere con sarà Alfredo dell’Associazione Carnevale di San Gimignano a svelare i meccanismi che muovono il grande presepe in cartapesta. Giovedì 30 dicembre (partenza ore 15 da piazza Duomo) sarà invece la volta di Marco Lisi nei panni di guida d’eccezione che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi del suo libro “San Gimignano. Una guida per perdersi”.

Anche la partecipazione alle passeggiate sentimentali si svolgerà a numero contingentato e nel rispetto delle normative anticovid.