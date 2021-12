FIRENZE – “In questo momento abbiamo l’orario non scolastico, ancora il servizio regge, ma se i casi di Covid e le conseguenti quarantene aumenteranno, c’è il ragionevole rischio che sarà molto difficile garantire il servizio al massimo livello, quando riapriranno le scuole. Siamo veramente preoccupati”.

E’ quanto sottolineato da Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane che spiega come “i report che ci arrivano dalle varie sedi, soprattutto quelle centrali ma anche Siena e la costa da Pisa a Carrara, ci parlano di una tendenza di aumento degli autisti assenti per malattia, spesso legata al Covid”. “Una tendenza in costante aumento su un organico, come abbiamo ricordato più volte, storicamente limitato” conclude Bechelli.