FIRENZE – La solennità del Quirinale come scenario per il Dipartimento nazionale della Protezione civile, che l’11 ottobre sarà premiato come la medaglia al valore civile per l’attività svolta durante il Covid.

A parlare è stato invitato anche Piero Paolini, direttore della centrale Cross toscana a Pistoia. “Questo invito – ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – è un riconoscimento per tutte le donne e gli uomini della Centrale remota operazioni soccorso sanitario, la Cross appunto, che ha sede a Pistoia e quindi per la Toscana stessa. L’attività svolta dalla Cross ha rappresentato infatti un indubbio valore aggiunto”.

Al di fuori delle attività connesse alla pandemia, negli ultimi due anni e mezzo, dal 2020 ad oggi, la Cross di Pistoia ha garantito il trasferimento di 236 pazienti ucraini dalla Polonia: trentasette diverse missioni, in gran parte bambini e malati oncologici che, per via della guerra, non potevano più essere curati nel loro paese. Altre sette persone in gravi condizioni sono state trasportate dalla Libia con due voli aerei (uno dell’Aeonautica militare italiana e l’altro del governo libico).

Un’attività praticamente senza soluzione di continuità. L’anno prima, nel 2019, era intervenuta in Albania per il terremoto e lo stesso ha fatto più di recente in Turchia, chiamata a coordinare le squadre sanitarie per la ricerca delle persone rimaste intrappolate nelle macerie.

