SIENA – All’ospedale Le Scotte saranno necessarie ancora le mascherine. Una misura valida sia per i reparti di degenza che per il pronto soccorso.

Non è stato indicato al momento un termine di fine provvedimento. “Il virus SARS-CoV-2 – ha sottolineato la direttrice sanitaria, Maria De Marco – non presenta le caratteristiche della stagionalità tipica di altre virosi respiratorie e, pertanto, può manifestarsi in qualsiasi periodo dell’anno. L’uso della mascherina di protezione delle vie respiratorie ha costituito una barriera fondamentale contro la diffusione del Covid-19 ed in generale per il controllo della diffusione di tutti i virus respiratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie”.

Come ha sottolineato De Marco, “restano valide le disposizioni attualmente in vigore sull’effettuazione del tampone naso-faringeo pre-ricovero. I tamponi pre-ricovero continueranno a poter essere effettuati presso il punto tamponi dell’ospedale, sempre attivo nell’area dell’ex pronto soccorso, prenotabili attraverso il reparto di ricovero”.