SIENA – ‘Concerto per l’Italia’: grande attesa, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, per l’evento sinfonico di Chigiana International Festival 2022 ‘From Silence’ il 15 luglio, alle 21.30, in Piazza del Campo, coproduzione dell’Accademia e Comune di Siena, in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino.

Sul palco open air nello scenario fantastico di una delle piazze più belle d’Italia, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino sarà diretta dal maestro Zubin Mehta: uno dei direttori d’orchestra più importanti del nostro tempo, ha un legame speciale con l’Accademia Chigiana, di cui fu allievo. Ad accrescere il prestigio del palco Antonio Meneses violoncello. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3

L’entusiasmo in questo 2022 raddoppia perché l’Accademia Musicale Chigiana, coproduzione con il Comune di Siena, ritorna con la grande musica in Piazza del Campo la sera del 16 luglio, alle 21,30, per l’Omaggio a Ettore Bastianini nel centenario della nascita: appuntamento questa volta con ‘Opera in concerto’ della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Matteo Parmeggiani.

I due grandi spettacoli dimostrano che, come anticipato dal presidente della Chigiana Carlo Rossi alla presentazione del Festival, «L’edizione 2022 di Chigiana International Festival & Summer Academy è densa di eventi di grande portata sul piano nazionale e internazionale». Completa la sintonia con il sindaco di Siena Luigi De Mossi: «Prosegue la sinergia tra Comune di Siena e Accademia Chigiana, nel nome di nuove importanti collaborazioni e di grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale».

I concerti si inseriscono nella proiezione internazionale, espressione di una strategia artistica che ha restituito e consolida la dimensione internazionale della Chigiana. «Con ‘From Silence’, realizza l’edizione più ampia di sempre del suo Festival estivo – ha spiegato il direttore artistico Nicola Sani –. Grande tradizione musicale e innovazione sono i due temi portanti di una programmazione che spazia dalla musica antica al grande repertorio classico; dalle nuove sonorità della ricerca tecnologica e intermediale, al jazz e alle elaborazioni della popular music».

È evidente che i risultati e il successo dipendono da un lavoro di squadra. «La Chigiana – ha commentato il direttore amministrativo Angelo Armiento – offre a tutti gli amanti della grande musica, coloro che vivono nei nostri territori, vengono a visitarli dall’Italia e dall’estero, la possibilità di assistere a concerti unici, nei luoghi più suggestivi di Siena e provincia».

Il 15 luglio l’attesissimo ritorno a Siena del maestro Zubin Mehta, la collaborazione tra Chigiana, Comune di Siena e Maggio Musicale Fiorentino, saranno festeggiati presentando un programma d’eccezione: di Beethoven, ‘Ouverture’ ed estratti da ‘Le creature di Prometeo op.43’; di Čajkovskij, ‘Variazioni su un tema rococò op. 33’ e ‘Sinfonia n.4 in fa minore op.36’.

La musica accenderà ancora la Piazza del Campo la sera successiva con Opera in concerto, omaggio a Ettore Bastianini nel centenario della nascita. Sul palco con la Filarmonica Arturo Toscanini e il suo direttore Matteo Parmeggiani un cast di stelle della lirica: Fiorenza Mercatali soprano, Eleonora Filipponi mezzosoprano, Paolo Mascari tenore, Badral Chuluunbaatar baritono. Si esibiranno in un repertorio caro all’acclamato baritono Ettore Bastianini: Siena, la sua città, lo ricorda e lo celebra come uno dei suoi grandi personaggi che hanno elevato il suo nome nel mondo. Di Rossini si ascolteranno, la ‘Sinfonia’ da Il Barbiere di Siviglia e ‘Non si dà follia maggiore’ da Il turco in Italia. Non poteva mancare il Don Giovanni di Mozart con ‘Il mio tesoro intanto’ e ‘Là ci darem la mano’. Si continua con Donizetti: la ‘Sinfonia’ e ‘Bella siccome un angelo’ da Don Pasquale, ‘Tran, tran, tran, tran…’ da L’elisir d’amore. E poi Carmen di Bizet: ‘L’amour est un oiseau rebelle’ (Habanera) e ‘Votre toast, je peux vous le render’. Doveroso il repertorio verdiano: ‘Preludio Atto I’ da La Traviata, la ‘Sinfonia’ da Giovanna d’Arco, la ‘Bella figlia dell’amore’ da Rigoletto. Gran finale con il ritorno a Rossini, ‘La danza’ dalle sue grandi Soirées musicales (www.chigiana.org – www.comune.siena.it).