SIENA – 25 anni… “che Impress…ione!!” ci aveva autografato Leonardo Pieraccioni qualche anno fa, quando già lavoravamo ‘fitto’ e, talvolta, con veri e propri Vip.

E fa impressione davvero pensare che sono passati più di vent’anni da quando la nostra finestra si affacciava su piazza del Campo sì, ma avevamo un solo computer e, sostanzialmente, un solo lavoro o quasi, ovvero il servizio di redazione per il settimanale “Il Campo di Siena”. Però c’era Guido Parigi e c’era Lello Ginanneschi in quella redazione. E c’era pure tanto entusiasmo non solo giovanile, ma profondo e coraggioso che affrontava (forse perché giovanile? Boh…) e superava le delusioni, le “manovre” esterne che non sempre ci consideravano e le difficoltà economiche che, comunque, non ci hanno mai scoraggiati e anzi ci hanno portato, pian piano, ad avere un ufficio tutto nostro anche se non più affacciato su piazza del Campo, ma in una ben più pratica e accessibile periferia.

In quel primo ufficio abbiamo lasciato e lanciato le nostre basi, le visite di aspiranti colleghi e tutti gli aneddoti che ne abbiamo ricavato e che ci siamo portati con noi. Come quando arrivò un giovane e si propose di scrivere sul Campo articoli di “economia internazionale” o quell’altro che, guardandosi intorno nel nostro bello ma non enorme ufficio cittadino, ci propose di ricavarsi una “enclave” (testualmente) tra due pareti e farne il suo regno…E sono basi belle a cui penso sempre con affetto, tenerezza e riconoscenza, perché senza le basi non si fanno le altezze e Impress ha imparato a volare grazie a noi e a tutti coloro che, in tutti questi anni, ci hanno supportato e sopportato, ai soci e socini che si sono succeduti, ai clienti storici e a quelli che hanno avuto più breve durata, perché poi la vita sposta la barra e ti consiglia vivamente di fare altre scelte (in pratica, ti obbliga) però ti lascia le basi che hai vissuto e i punti fermi e gli amici e le esperienze e tutto l’orgoglio di essere stata lì, tra i primi a colorarmi i giorni e a volte le notti, di blu e di arancione. Auguri e lunga vita a Impress!!