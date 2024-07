SIENA – L’estate senese entra nel vivo, e vi dà appuntamento questo fine settimana con tre appuntamenti musicali imperdibili nella meravigliosa location di Piazza del Campo.

Si parte venerdì 19 luglio alle 21.30 con la musica sinfonica d’eccellenza. Ad esibirsi sul palco open air sarà l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Myung-Whun Chung, con il “Concerto per l’Italia”. Il programma prevede due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven, tra i più amati dal pubblico degli appassionati di musica: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. L’evento, diventato ormai un appuntamento mediatico, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 5, con la produzione di Rai Cultura e in diretta radiofonica su Rai Radio3.

Domenica 21 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta del Maestro Beatrice Venezi, che dirigerà la Filarmonica Arturo Toscanini. In programma l’Intermezzo sinfonico dall’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e Sheherazade, la maestosa suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov tratta da Le Mille e una notte.

I due concerti, coprodotti da Comune di Siena e Accademia Musicale Chigiana, sono inseriti nel programma del Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato per l’edizione 2024 “Tracce”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e previa prenotazione obbligatoria: per tutte le informazioni è possibile telefonare allo 0577-220922 o mandare un’e-mail a biglietteria@chigiana.org.

Gran finale lunedì 22 luglio con un concerto esclusivo nato dalla collaborazione con i Teatri di Siena: a salire sul palco, dalle ore 22, saranno Russell Crowe & The Gentlemen Barbers. Questo concerto speciale, tappa senese del tour “Indoor garden party” del noto attore celebre per il film “Il Gladiatore”, vede anche la partecipazione di Lorraine O’Reilly, che con la sua voce magica e presenza scenica aggiungerà una dimensione speciale alla serata. Anche questo appuntamento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, sarà ad ingresso libero.

Modalità di accesso a Piazza del Campo

Relativamente ai concerti del 19 e 21 luglio, sarà possibile l’ingresso in Piazza del Campo da tutti gli accessi. Per accedere all’interno della “Conchiglia” (che sarà chiusa con un cordone lungo tutto il perimetro) e quindi alle sedute, saranno predisposti tre ingressi: uno in direzione Costarella, uno in prossimità del Casato di Sotto e il terzo verso via Rinaldini. Alla “Conchiglia” si accede solo tramite biglietto prenotato.

In occasione del concerto del 22 luglio sarà possibile accedere a Piazza del Campo solo dalla Costarella, da via Rinaldini, e dal Casato di Sotto. Gli altri accessi saranno sorvegliati da entrambi i lati della via, e sarà data la possibilità di ingresso e transito solo a chi deve raggiungere attività commerciali situate in quel punto specifico, oppure alle abitazioni. Ai tre ingressi saranno distribuiti volantini esplicativi del piano della sicurezza.