SIENA – In vista del Giubileo ordinario indetto da papa Francesco per il 2025, la Cattedrale di Siena offre un evento unico e carico di significato: la scopertura straordinaria, Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre, del suo celebre pavimento. La novità è che sarà visibile per la prima volta la tarsia della Speranza di Alessandro Franchi.

Un cammino di speranza lungo le tarsie del Duomo

Il tema del Giubileo 2025 è la speranza, virtù teologale simbolo di fiducia e rinascita. Seguendo l’invito di papa Francesco a essere “testimoni di speranza in un mondo segnato da guerre, povertà e dolore”, i pellegrini di speranza in cammino lungo la Via Francigena troveranno nella Cattedrale di Siena un percorso di profondo significato spirituale.

Il titolo dell’evento, “Per la Speranza di molti”, riprende un’antica profezia iscritta sulla tarsia della Sibilla Persica (Benvenuto di Giovanni, 1482), nella navata destra: “Con cinque pani e due pesci sazierà cinquemila uomini […] per la speranza di molti”.

Un capolavoro mai visto prima

La tarsia della Speranza è solitamente coperta per garantire l’accesso alla Cappella del Voto. Nell’anno giubilare, viene eccezionalmente mostrata al pubblico, offrendo un’occasione irripetibile per ammirare un’opera che unisce iconografia cristiana, maestria artigianale e profondità simbolica: mani giunte, sguardo rivolto al cielo e l’àncora, simbolo biblico di salvezza e stabilità (Ebrei 6, 19-20).

Un itinerario tra fede, arte e silenzio

Il Pavimento del Duomo di Siena, composto da 56 tarsie realizzate tra il XIV e il XIX secolo, rappresenta uno dei cicli musivi più straordinari al mondo. Lungo il percorso, i visitatori potranno ammirare opere di Sassetta, Domenico di Bartolo, Matteo di Giovanni, Pinturicchio e Beccafumi.

Come afferma il Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena, prof. Giovanni Minnucci:

“La visione complessiva delle tarsie può rappresentare un momento di personale riflessione, alla ricerca del senso profondo della vita, che per il credente si sublima nella ricerca di Dio”.

Oltre il pavimento: il percorso giubilare completo

L’esperienza continua nel Complesso monumentale del Duomo: Cripta: affreschi sulla Resurrezione; Battistero: Speranza di Donatello, recentemente restaurata; Museo dell’Opera: retro della Maestà di Duccio di Buoninsegna, con l’apparizione del Cristo pellegrino; Santissima Annunziata: opera contemporanea Mantel I e II (Berlinde De Bruyckere), tra trasformazione e riconciliazione

Servizi disponibili e visite speciali

Sono disponibili pass completi per accedere al Pavimento scoperto, all’intero complesso e al Palazzo delle Papesse, storica dimora legata a papa Pio II. I biglietti possono essere acquistati presso le sedi museali o al Visitor Center Dear Guest.

Tour esclusivo Il Clavigero del Duomo (martedì–venerdì): visita all’alba con apertura della Cattedrale, accompagnati dal custode del Duomo. Un momento intimo e suggestivo, prima dell’orario di apertura ufficiale.

