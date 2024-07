FIRENZE – La Camera di Commercio di Firenze ha un nuovo presidente. Si tratta di Massimo Manetti, che ha ottenuto 18 su 25 da parte del Consiglio. Niente da fare per Leonardo Bassilichi, che aspirava un terzo mandato, fermato dalle divisioni interne.

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Massimo Manetti, nuovo Presidente della Camera di Commercio di Firenze – ha scritto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social -. Un grande amico con cui sto condividendo le celebrazioni per i 150 anni del Mercato di San Lorenzo, di cui è Presidente del Comitato e imprenditore attivo. Sono certo che lavoreremo al meglio grazie alla sua disponibilità al dialogo e al gioco di squadra, sempre animato da un grande amore per Firenze e la Toscana. Grazie al Presidente uscente Leonardo Bassilichi per quanto ha fatto nell’interesse di Firenze nei 10 anni di guida”.