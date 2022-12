ROMA – Il 27 dicembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, a Palazzo Giustiniani, firmava la Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall’Assemblea Costituente. Così promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Costituzione entrava in vigore il 1° gennaio 1948.

Per l’occasione, il Senato della Repubblica, ha realizzato una pubblicazione con cui intende promuovere la conoscenza della Costituzione italiana da parte dei cittadini, rendendo loro accessibile – articolo per articolo – non solo il testo vigente della Carta fondamentale, ma anche il progetto originariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti a esso presentati, il testo approvato dall’Assemblea Costituente e infine

gli estremi delle leggi di revisione costituzionale successivamente intervenute.