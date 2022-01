CAMPI BISENZIO – E’ stato approvato a Campi Bisenzio (Firenze) il regolamento sulla sussidiarietà orizzontale.

Lo strumento, si legge in una nota, integra il regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani con il ‘Baratto amministrativo’ ovvero una nuova forma di collaborazione, riservata ai singoli cittadini, che permette di scontare – in casi specifici e determinati – parte delle imposte comunali dedicando un determinato numero di ore alla cura dei beni pubblici.

«Il Regolamento – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – è l’ennesimo passo di un percorso che abbiamo iniziato da anni; un percorso che vede il cittadino non come fruitore passivo di scelte imposte dall’alto, ma soggetto coinvolto attivamente nel vivere e migliorare lo spazio che abita. Il baratto amministrativo è uno strumento che permetterà di prendersi cura dei beni comuni ricevendo anche una premialità. I patti di collaborazione, il bilancio partecipato, il Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni pubblici urbani rientrano nella stessa logica di responsabilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza”. Come spiega l’assessore alla partecipazione e al distretto dell’economia civile Giorgia Salvadori “con questo regolamento andiamo ad aumentare le possibilità per i cittadini di lavorare su reti e relazioni con strumenti concreti, che incidono sulla vita dei singoli senza far venire meno l’elemento della reciprocità. Il baratto amministrativo valorizza il percorso che abbiamo sviluppato in questi anni; tra poche settimane uscirà il bando che permetterà ai cittadini di usufruire di questo strumento innovativo».