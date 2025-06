Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA – Un’occasione per scoprire e vivere da vicino il cuore pulsante di una comunità. Sabato 14 giugno appuntamento la Festa delle associazioni e del volontariato colligiano, un’intera giornata per scoprire le iniziative, i progetti e i volti che rendono vivo il territorio.

“La prima edizione della festa delle associazioni e del volontariato rappresenta un grande risultato per il nostro più grande tesoro – sottolinea Valerio Peruzzi assessore alle associazioni. – Una giornata che vuole connettere e far conoscere a tutta Colle il grande patrimonio associativo che caratterizza da sempre la nostra città. A questo si aggiunge anche la felicità di poter presentare il progetto Colle X con l’inizio di una nuova visione sulle politiche giovanili. Si preannuncia una giornata intensa ma bellissima che non vediamo l’ora di vivere tutti insieme”.

Il programma

In piazza Unità dei Popoli a partire dalle 11. Durante la manifestazione la Nannelli Riders Academy, con il supporto di Tecnici Federali accreditati, si occuperà di aiutare i giovani e le loro famiglie che desiderano avvicinarsi al mondo delle due ruote. In piazza Arnolfo dalle ore 16 stand e attività delle associazioni colligiane. Sul palco centrale esibizioni e premiazione delle associazioni per le attività svolte per la comunità. Area giochi per bambini, esposizioni e mercatino. Dalle ore 21 il Saggio di fine anno della scuola di musica “Colle Suona”. In piazza Sant’Agostino dalle ore 16 la presentazione del progetto sulle politiche giovanili della città, Colle X. Stand, Laboratori ed attività per giovani, torneo di biliardino, torneo di calcio Valdelsa Cage Cup. Dalle ore 21:30 Dj set e divertimento per tutti.

