FIRENZE – “Gli alloggi per studenti fuori sede sono pochi e costosi. Le offerte sono quasi esclusivamente quelle del mercato privato che non è un istituto di beneficenza bensì un business. Il fatto che si fa finta di ignorare è che le politiche dell’amministrazione di Palazzo Vecchio sono indirizzate molto verso il turismo e poco per gli studenti”.

Lo evidenzia l’associazione di consumatori Aduc in una nota firmata da Vincenzo Donvito il quale evidenzia che per “il prossimo anno accademico è bene che gli studenti si rassegnino e, quando sono fortunati, popolino i pochi appartamenti disponibile dell’area metropolitana e non solo”.

La soluzione, conclude Donvito, è “decidere che gli studenti fuori sede sono un patrimonio culturale ed economico interessante. E investire per loro. Le strutture in cui farlo ci sono”.